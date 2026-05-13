В Еврейской автономной области прокуратура добилась ремонта детской площадки

Инспекторы зафиксировали, что спортивные тренажёры, качели и другие игровые комплексы сломаны, конструктивные элементы деформированы и представляют опасность для детей. При этом содержание и обслуживание оборудования вообще не велось. Надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию поселения включить площадку в реестр муниципального имущества и привести её в нормативное состояние, соответствующее всем требованиям безопасности. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь местные власти обязаны отремонтировать все конструкции и обеспечить их дальнейшее обслуживание. Исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений взято на контроль надзорного ведомства. Прокуратура продолжит следить за ситуацией, пока дети не получат безопасное место для игр.