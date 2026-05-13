Суд поддержал изъятие усадьбы Рихтера у «бесхозяйственного собственника»

Правдинский районный суд во вторник, 12 мая, удовлетворил исковое заявление Службы госохраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника усадьбы Рихтера (она находится по адресу поселок Шевченко, улица Калининградская, дом 1). В официальном аккаунте Службы сообщили, что после вступления решения суда в законную силу объект будет выкуплен в муниципальную или государственную собственность или продан с публичных торгов.