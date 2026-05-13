«Динамо‑Синара‑2» празднует крупную победу

С первых секунд встречи хозяйки площадки взяли игру под свой контроль. Уже к седьмой минуте они создали внушительный задел — 5:0, причём четыре мяча из пяти на свой счёт записала Марина Федотова. Уверенно удерживая инициативу, «бело‑голубые» завершили первую половину матча с ощутимым преимуществом — 20:7.