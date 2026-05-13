Тимур Турлов прокомментировал расходование средств шахматной федерации

«Дискуссия о деньгах нужна и полезна».
Тимур Турлов признал, что разговоры о финансировании шахмат стали заметны в публичном пространстве — и считает это хорошим знаком. По его словам, когда люди считают деньги, это лучше, чем когда они о них вообще не думают.
Одним из первых решений на посту президента федерации стала полная публикация бюджета и расходов. Турлов поставил задачу коллегам раскрыть, кому и сколько платит федерация, на что уходят средства.
Федерация создала гранты для молодых талантов и членов сборных. Спортсмены получают ваучеры и сами выбирают себе тренеров — по принципу свободного рынка.
Часть занятий ведут тренеры самой федерации. Остальное — независимые тренеры, которые приходят и сами выстраивают отношения со спортсменами.
По словам Турлова, такая система позволяет продвигать сильных и востребованных специалистов — слабые просто не получают учеников, сильные растут.
При этом он подчеркнул: значительная часть бюджета — это частные пожертвования, а не государственные деньги. Главное, по его словам, чтобы дискуссия о финансах не превращалась в публичное лоббирование.
Ранее мама Бибисары Асаубаевой выразила недовольство финансированием дочери.
Рекордное число чемпионов — почему сейчас.
На вопрос о том, в чем секрет того, что в Казахстане стало так много молодых чемпионов (только за прошедший год 160 медалистов), Турлов объяснил это системной работой по организации соревнований. Ежемесячно в стране проходят сотни турниров в разных городах — несколько сотен из них организует сама федерация.
Свою роль сыграла и программа «Арт-спорт», которая в последние годы привлекла в шахматные клубы большое число детей. Турлов говорит, что федерация просто подсветила существующий потенциал — и он начал давать результаты.
Тренеры и гранты вместо зданий.
«Акиматы умеют вкладываться в недвижимость. А моя задача — вкладываться в людей, технологии, знания, бренды, турниры и стипендии», — пояснил он свою позицию.