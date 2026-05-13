Посещаемость кинотеатров на майских праздниках упала на 35%

Совокупные сборы российских кинотеатров в период с 30 апреля по 11 мая составили чуть более 1 млрд руб., выяснил «Ъ» из данных ЕАИС Фонда кино. Годом ранее показатель достигал 1,5 млрд руб. Посещаемость сократилась до 2,5 млн зрителей: 1,3 млн человек пришлись на первый блок выходных (30 апреля — 3 мая), еще 1,2 млн — на второй (7−11 мая). В прошлом году только с 1 по 4 мая в кино пришли 2,1 млн зрителей, а с 8 по 11 мая — 1,6 млн.