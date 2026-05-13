Жители Хабаровского края жалуются на срывы рейсов и перевозчиков-нелегалов

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили, как работает региональный закон о пассажирских перевозках. Разговор получился острым: депутаты выложили на стол то, о чём люди говорят на остановках и в соцсетях — автобусы не соблюдают расписание, на маршрутах хозяйничают нелегалы, а качество услуг оставляет желать лучшего. Именно эти три проблемы и стали главными на заседании комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.