Жители Хабаровского края жалуются на срывы рейсов и перевозчиков-нелегалов

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили, как работает региональный закон о пассажирских перевозках. Разговор получился острым: депутаты выложили на стол то, о чём люди говорят на остановках и в соцсетях — автобусы не соблюдают расписание, на маршрутах хозяйничают нелегалы, а качество услуг оставляет желать лучшего. Именно эти три проблемы и стали главными на заседании комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.
В профильном министерстве ситуацию знают и голой критикой не ограничиваются. Представитель ведомства Татьяна Малахова рассказала, что в крае уже разрабатывают комплексный план модернизации транспортного обслуживания, а автобусный парк постепенно обновляется. Все жалобы жителей передаются в контролирующие органы для дальнейшей проработки. Кроме того, власти ищут деньги на обновление инфраструктуры электрического транспорта, а недавно принятый региональный закон ввёл административную ответственность для перевозчиков за нарушения. Параллельно идёт работа по привлечению федеральных средств.
Однако министерство честно обозначило и то, что тянет систему вниз. Среди главных тормозов назвали дефицит финансирования, острую нехватку квалифицированных кадров и высокий износ транспорта и трамвайной инфраструктуры. По сути, проблем накопилось столько, что одним обновлением парка их не решить — нужна системная перетряска всего подхода.
Депутаты пошли дальше и предложили действовать жёстче. Председатель комитета Валерий Постельник заявил, что недобросовестных перевозчиков необходимо менять на ответственные компании, у которых есть и ресурсы, и желание работать качественно.
«Именно таких игроков и нужно поддерживать, давая им зелёный свет, а с теми, кто срывает рейсы и игнорирует требования, — прощаться, вплоть до лишения лицензий», — уверен он.