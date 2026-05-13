Глава Краснодара осмотрел Дмитриевский сквер и поручил починить лавочки и детскую площадку

Глава Краснодара Евгений Наумов во вторник, 12 марта объехал ряд объектов в Центральном районе города. В частности, он побывал в Дмитриевском сквере, который отремонтировали в 2020 году.
Тогда в рамках масштабного благоустройства в сквере установили детскую и спортивную площадки, памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтеров. В зеленой зоне появились лавочки, светильники, перголы, высадили деревья и кустарники.
Но за шесть лет территория сквера обветшала. Евгений Наумов поручил до 1 июня отремонтировать детскую площадку и заменить сломаные лавочки.
Побывал мэр и на улице им. Гудимы, где идет ремонт дороги. Работы ведут в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на участке между улицами им. Ленина и им. Суворова.
Там рабочие планируют отремонтировать проезжую часть и уложить плитку на тротуарах. Сейчас уже старый асфальт сняли и устроили новый нижний слой дороги. Работы планируют завершить до конца июня.
Кроме того, на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Мира рабочие ремонтируют подпорную стену.
По словам замглавы города Владимира Архипова, в этом году по краевой программе в Краснодаре обновят 15 участков дорог.