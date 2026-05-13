Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина установят светофоры

На кольце Калинина в Красноярске установили светофоры.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела “Октябрьский район”») установили сразу несколько светофоров. По словам мэра Сергея Верещагина, это должно стать первым шагом к уменьшению пробок со стороны поселков Минино и Элита.

Решение об установке светофоров приняли еще в марте, специалисты-дорожники признали его эффективным.

«Об этом просили красноярцы и в моих соцсетях, и на открытой встрече в районе. Планируем запустить их в работу в мае», — пишет глава города.

Кроме того, на этом участке собираются перенести автобусную остановку, изменить расположение пешеходного перехода и расширить участок перед кольцом со стороны Бугача с двух до трех полос. Работы начнутся летом 2026 года.

Ранее мы писали, что в Красноярске на оживленном перекрестке улицы Авиаторов (у ТРЦ «Планета») частично перестроят схему движения.