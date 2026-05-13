Новое промысловое снаряжение получат более 200 охотников и рыбаков севера Красноярского края

В 2026 году 211 охотников и рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера получат новое промысловое снаряжение. Поддержку окажут жителям Эвенкии, Туруханского, Енисейского и Боготольского (Пасечное, Чиндат, Усть-Чульск) округов, сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. На средства краевого бюджета закупят 167 единиц дорогостоящего оборудования: лодочные моторы, надувные лодки, бензогенераторы, радиостанции, бензопилы и электрогенерирующие печи. А также рыболовные сети, капканы, палатки, спальные мешки, сани-волокуши и спецодежду. В этом году заявить о необходимости такой меры поддержки впервые можно через портал «Госуслуги» в рамках федерального проекта «Государство для людей». Пока такая возможность есть у жителей Енисейского, Северо-Енисейского и Боготольского округов, но в будущем её распространят на весь край, отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов. На Таймыре снаряжение выдают заявителям раз в 7 лет (дорогое) или раз в 3 года (малоценное) по конкурсу.