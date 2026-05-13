Певицу Линду отпустили после допроса

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) отпустили из МВД Москвы после допроса по делу об авторских правах. Об этом сообщают журналистка Ксения Собчак и «Известия» со ссылкой на источник.
«Проводимые мероприятия закончились», — сказал собеседник издания.
Певице выписали обязательство о явке, у нее изъяли телефон в качестве вещественного доказательства, пишет Собчак. По ее данным, директора артистки Михаила Кувшинова задержали.
Линда была вызвана на допрос накануне, 12 мая. Вместе с ней к следователю были доставлены директор артистки Михаил Кувшинов, а также глава ООО «Профит» Дарья Шамова. Певицу задержали в связи с расследованием уголовного дела обвиняемого в мошенничестве генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ему принадлежит ООО «Профит».
У артистки и ее директора утром 12 мая прошли обыски.
Собчак утверждает, что Линду «подозревают» в подделке бумаг и переписывании на себя прав на треки, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. ТАСС сообщал, что речь может идти о песнях «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций.
Сотрудничество Линды и Фадеева началось в 1990-х. По словам Линды в интервью Собчак, творчество Максима Фадеева стало ей «созвучно». Артистка отметила, что продюсер был нанят лейблом «Кристальная музыка», который создал ее отец, «для проекта “Линда”, а за переданные песни Фадеев получил оплату.
По поводу слов композитора насчет подделанной подписи Линда заявила, что она в «недоумении». «У меня тогда два вопроса: почему за все эти 30 лет от Максима не было никаких претензий, никаких попыток поговорить с моим отцом, потому что главный архитектор и создатель их договоренностей — это был Гейман Лев Исаакович», — указала она.
