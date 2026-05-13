Стала известна причина смерти телеведущего Владимира Молчанова

Длительная болезнь стала причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова, сообщил ТАСС журналист Юрий Рост.
«Нет, [это не было для нас неожиданностью]. Он болел довольно долго», — сказал он.
Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ.
Карьера началась в Агентстве печати «Новости», — он работал редактором и корреспондентом в Нидерландах, был переводчиком-синхронистом.
Завоевал популярность как телеведущий программ «90 минут» и «До и после полуночи». Был членом Академии российского телевидения.
В 1999—2000 годах был художественным руководителем тележурнала «Панорама», а также вел передачу «И дольше века» и дневное ток-шоу «Частная жизнь».
