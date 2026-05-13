Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 13 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 13 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 мая 2026.

Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения

Источник: AP 2024

Группа из шести бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершила попытку вторжения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Высадившихся на острове встретили боем службы безопасности. МИД Ирана заявил, что считает утверждения о якобы планировании Ираном враждебных действий абсолютно беспочвенными и отвергает их.

Силы ПВО сбили 286 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 13 мая силы ПВО сбили и нейтрализовали 286 украинских дронов над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Ярославле обломок сбитого беспилотника попал в промышленный объект. В Краснодарском крае в результате падения обломка БПЛА произошел пожар на территории предприятия, один человек пострадал.

Китай обозначил четыре красные линии перед визитом Трампа в Пекин

Источник: AP 2024

Посольство КНР в США накануне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин опубликовало перечень тем, которые считает не подлежащими обсуждению с Вашингтоном. Он содержит четыре пункта. Первым в нем значится «Тайваньский вопрос». Далее следуют «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».

Трамп опубликовал изображение Венесуэлы в цветах флага США

Президент США Дональд Трамп 12 мая сделал публикацию в соцсети Truth Social, в которой Венесуэла была указана как 51-й штат. На опубликованном изображении нарисована северная часть Южной Америки, на которой территория Венесуэлы закрашена в цвета американского флага. Трамп подписал рисунок: «51-й штат».

Додик заявил, что его политика не нравится Брюсселю

Источник: AP 2024

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью, что в его адрес поступают угрозы из-за тесных связей Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с Россией, в том числе из Брюсселя. Он добавил, что угрозы на него не влияют и он остается свободным в своем выборе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше