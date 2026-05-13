Главные новости к утру 13 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 мая 2026.
Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения
Группа из шести бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершила попытку вторжения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Высадившихся на острове встретили боем службы безопасности. МИД Ирана заявил, что считает утверждения о якобы планировании Ираном враждебных действий абсолютно беспочвенными и отвергает их.
Силы ПВО сбили 286 украинских БПЛА над регионами России за ночь
В ночь на 13 мая силы ПВО сбили и нейтрализовали 286 украинских дронов над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Ярославле обломок сбитого беспилотника попал в промышленный объект. В Краснодарском крае в результате падения обломка БПЛА произошел пожар на территории предприятия, один человек пострадал.
Китай обозначил четыре красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Посольство КНР в США накануне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин опубликовало перечень тем, которые считает не подлежащими обсуждению с Вашингтоном. Он содержит четыре пункта. Первым в нем значится «Тайваньский вопрос». Далее следуют «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».
Трамп опубликовал изображение Венесуэлы в цветах флага США
Президент США Дональд Трамп 12 мая сделал публикацию в соцсети Truth Social, в которой Венесуэла была указана как 51-й штат. На опубликованном изображении нарисована северная часть Южной Америки, на которой территория Венесуэлы закрашена в цвета американского флага. Трамп подписал рисунок: «51-й штат».
Додик заявил, что его политика не нравится Брюсселю
Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью, что в его адрес поступают угрозы из-за тесных связей Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с Россией, в том числе из Брюсселя. Он добавил, что угрозы на него не влияют и он остается свободным в своем выборе.