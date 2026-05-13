Курьер мошенников похитила у жительниц Железногорска 1,4 млн (видео)

В Самаре полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьером дистанционных мошенников и забрала у двух жительниц Железногорска почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, 25 апреля подозреваемая прибыла в Красноярск, где забрала деньги у двух обманутых женщин 48 и 52 лет. Сами же потерпевшие отправились в краевой центр из Железногорска, думая, что передают деньги «сотруднику ФСБ» с целью декларирования финансов.
После этого 19-летняя девушка уехала в Самару, где должна была перевести деньги на криптокошелек. Однако оперативники уголовного розыска задержали ее раньше.
На допросе подозреваемая рассказала, что сама стала жертвой аферистов. Сначала она сообщила неизвестным код из СМС, а позже ей начали звонить лжеправоохранители. Они убедили девушку, что против нее могут возбудить дело о госизмене, и предложили «сотрудничество». Сначала ей говорили, что нужно перевозить документы, но позже поручили забирать деньги у людей и переводить их в криптовалюту.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас девушка находится под стражей. В полиции сообщили, что похищенные деньги планируют вернуть потерпевшим.
