Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курьер мошенников похитила у жительниц Железногорска 1,4 млн (видео)

В Самаре полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьером дистанционных мошенников и забрала у двух жительниц Железногорска почти 1,4 млн рублей.

В Самаре полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьером дистанционных мошенников и забрала у двух жительниц Железногорска почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 25 апреля подозреваемая прибыла в Красноярск, где забрала деньги у двух обманутых женщин 48 и 52 лет. Сами же потерпевшие отправились в краевой центр из Железногорска, думая, что передают деньги «сотруднику ФСБ» с целью декларирования финансов.

После этого 19-летняя девушка уехала в Самару, где должна была перевести деньги на криптокошелек. Однако оперативники уголовного розыска задержали ее раньше.

На допросе подозреваемая рассказала, что сама стала жертвой аферистов. Сначала она сообщила неизвестным код из СМС, а позже ей начали звонить лжеправоохранители. Они убедили девушку, что против нее могут возбудить дело о госизмене, и предложили «сотрудничество». Сначала ей говорили, что нужно перевозить документы, но позже поручили забирать деньги у людей и переводить их в криптовалюту.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас девушка находится под стражей. В полиции сообщили, что похищенные деньги планируют вернуть потерпевшим.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.