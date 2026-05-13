Евгений Корешков покинул пост главного тренера челябинского «Трактора»

Под руководством Евгения Корешкова «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в «регулярке» «черно-белые» одержали 18 побед. Отметим, что специалист нашел возможность усилить игру команды, на финише «регулярки» игра и результаты челябинского клуба значительно улучшились. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти первый раунд плей-офф Кубка Гагарина — «Трактор» со счетом 1−4 уступил в серии казанскому «Ак Барсу» и выбыл из розыгрыша.