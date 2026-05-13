Акбаян Мукангалиеву исключили из числа подозреваемых по делу об убийстве семьи в Атырау

Прокуратура заявила, что Акбаян Мукангалиева не причастна к расправе над родственниками, сообщает El.kz.
Как заявил помощник прокурора Атырауской области Жандар Болатбек, уголовное преследование в отношении Акбаян Мукангалиевой прекращено, поскольку следствие не установило её участия в убийстве родственников.
По его словам, сейчас отдельно расследуется лишь возможный факт несообщения о преступлении, однако окончательная правовая оценка по этому эпизоду пока не дана.
«Акбаян Мукангалиева не проходит по делу в качестве подозреваемой. Мера пресечения в её отношении не избиралась», — сообщил Жандар Болатбек.
Также стало известно, что в Алматы была проведена психиатрическая экспертиза. Заключение специалистов ещё не поступило в прокуратуру, несмотря на информацию о готовности документа. После получения материалов следствие изучит результаты и при необходимости назначит дополнительную экспертизу.
Напомним, что громкое дело получило широкий общественный резонанс после исчезновения семьи из села Жангелдин Атырауской области в конце 2025 года. Сначала пропал сын семьи, позже родственники перестали выходить на связь. В январе 2026 года тела супругов нашли закопанными во дворе собственного дома.
Позже в Индонезии был задержан главный подозреваемый — зять семьи Султан Сарсемалиев. Вместе с ним находилась и дочь убитых — Акбаян Мукангалиева. После задержания подозреваемый указал места, где могли находиться тела остальных членов семьи. Впоследствии следователи обнаружили останки сына и другой дочери супругов.
По данным следствия, преступления были совершены в разное время, а на телах погибших зафиксированы множественные ножевые ранения. Следствие считает, что убийства совершил один человек.
Расследование по делу уже завершено. Рассматривать процесс будет судья Зарема Хамидуллина, ранее выносившая приговоры по ряду наиболее резонансных уголовных дел региона.
