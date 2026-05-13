В Прикамье бизнесмен оспаривает недействительность сделки по продаже бывшего поста ДПС «Ирень»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры и обязал ИП Александра Ильина вернуть свыше 4,9 млн руб. в федеральный бюджет в марте этого года. В рамках спора надзорный орган требовал признать недействительными торги, а также договор купли-продажи, по которому Росимущество реализовало ИП земельный участок в Суксунском округе площадью 1230 кв. м с расположенным на нем двухэтажным зданием поста ДПС «Ирень» площадью 206 кв. м на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По мнению надзорного органа, ответчик приобрел выставленное на приватизацию федеральное имущество по цене гораздо ниже оценочной. При этом процедура торгов прошла с нарушениями. Позже покупатель земельного участка и здания якобы перепродал его третьему лицу.