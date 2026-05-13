В семи районах Хабаровского края введён высокий класс пожарной опасности

Сразу в семи муниципальных образованиях Хабаровского края синоптики и спасатели зафиксировали опасную картину. Сухая и ветреная погода плюс растущая температура воздуха сделали своё дело: в районе имени Лазо, Вяземском, Амурском, Нанайском, Хабаровском районах и в самом Хабаровске установился четвёртый класс пожарной опасности. В Бикинском округе ситуация ещё тревожнее — местами шкала поднялась до пятого, самого высокого уровня, и до конца недели метеоусловия обещают оставаться такими же.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, риск ландшафтных пожаров сейчас взлетел до предела, и огонь по такой погоде способен за считанные часы разойтись на огромные площади. В связи с этим жителей просят полностью отказаться от любых огневых работ и использования открытого огня, а в лесах края уже введён прямой запрет на посещение.
Никаких костров, мангалов, печей для приготовления пищи, даже в ёмкостях не допускается — всё это сейчас вне закона. Отдельно запрещено оставлять в природной среде легковоспламеняющиеся вещества, стекло и мусор, который может сыграть роль линзы. Нарушителям грозят серьёзные штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а юридическим лицам счёт могут выставить до 800 тысяч рублей. Если же по неосторожности пострадает чужое имущество или загорятся лесные насаждения — наступит уголовная ответственность.
Дачников и владельцев частных домов просят немедленно привести участки в порядок без применения огня: убрать сухую траву и горючий мусор, запасти воду, песок и первичные средства пожаротушения. Это не пустая перестраховка — такие простые меры в условиях четвёртого и пятого классов способны уберечь дом от огня, пришедшего с соседнего участка. То же касается собственников любых земель, предприятий и садовых товариществ: покос травы, минерализованные полосы, исправные пожарные водоёмы и подъезды к ним должны быть в нормативе.
О любом возгорании, напомнили в МЧС, нужно немедленно сообщать по номерам 101 или 112.