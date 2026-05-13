В семи районах Хабаровского края введён высокий класс пожарной опасности

Никаких костров, мангалов, печей для приготовления пищи, даже в ёмкостях не допускается — всё это сейчас вне закона. Отдельно запрещено оставлять в природной среде легковоспламеняющиеся вещества, стекло и мусор, который может сыграть роль линзы. Нарушителям грозят серьёзные штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а юридическим лицам счёт могут выставить до 800 тысяч рублей. Если же по неосторожности пострадает чужое имущество или загорятся лесные насаждения — наступит уголовная ответственность.