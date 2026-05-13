Семейный «бизнес» обернулся задержанием для алматинцев

В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли канал распространения наркотиков через интернет-магазин. Как сообщается на ведомственном сайте МВД, во время оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое родственников.
По данным следствия, они действовали как устойчивая группа и распределяли между собой роли в схеме сбыта запрещенных веществ. При личном досмотре, а также во время обысков по местам проживания и предполагаемой деятельности полицейские изъяли свертки с веществом предположительно синтетического происхождения и наркотики растительного происхождения.
Кроме того, обнаружены электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, которые использовались для фасовки и подготовки наркотиков к продаже. Правоохранители также нашли и ранее оборудованные тайниковые закладки, предназначенные для распространения наркотиков на территории города.
Общий объем изъятых веществ относится к крупной партии. Сейчас они направлены на судебную экспертизу. Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров отметил, что особую обеспокоенность вызывает системный характер деятельности группы.
«Фигуранты действовали совместно, распределяя роли и занимаясь фасовкой и распространением запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков и оборудование для их подготовки к сбыту», — сообщил он. По словам Абдумасарова, работа в этом направлении продолжается, а ответственность за подобные преступления будет наступать в полном объеме закона.