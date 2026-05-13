Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Калашников: кишечную палочку в продуктах стали чаще находить из-за совершенствования системы контроля

Раньше техника не позволяла найти кишечную палочку там, где сейчас ее обнаруживают.

Новости о том, что в продуктах питания обнаружена кишечная палочка, появляются в СМИ регулярно. Продуктовый технолог Владимир Калашников в беседе с РИАМО пояснил, почему так происходит. Эксперт связывает эту динамику с тем, что система контроля постоянно модернизируется.

«Мы стали лучше искать, а не резко хуже производить. Но вина за реальное осеменение распределена по всей пищевой цепи. На заводе эта бактерия — маркер грязных рук персонала, плохой санитарии оборудования и пересечения сырья с готовым продуктом», — сказал эксперт.

Кишечная палочка также может появиться тогда, когда в магазине не торопятся быстро переместить полученный товар в холодильные и морозильные камеры. Как только товар выгружен из машины, его необходимо сразу поместить в холод. Если технология нарушается, микрофлора в продуктах, особенно в жару, начинает быстро расти.

Потребитель также не всегда соблюдает элементарные принципы гигиены. Например, нельзя на одной разделочной доске резать свежее мясо и следом — овощи.

Современные технологии выявления нарушений построены так, что легче и быстрее выявляют случаи любого сбоя — на этапе дезинфекции, соблюдения температурного режима или на конвейере.