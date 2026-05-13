Эксперт Калашников: кишечную палочку в продуктах стали чаще находить из-за совершенствования системы контроля

Новости о том, что в продуктах питания обнаружена кишечная палочка, появляются в СМИ регулярно. Продуктовый технолог Владимир Калашников в беседе с РИАМО пояснил, почему так происходит. Эксперт связывает эту динамику с тем, что система контроля постоянно модернизируется.
«Мы стали лучше искать, а не резко хуже производить. Но вина за реальное осеменение распределена по всей пищевой цепи. На заводе эта бактерия — маркер грязных рук персонала, плохой санитарии оборудования и пересечения сырья с готовым продуктом», — сказал эксперт.
Кишечная палочка также может появиться тогда, когда в магазине не торопятся быстро переместить полученный товар в холодильные и морозильные камеры. Как только товар выгружен из машины, его необходимо сразу поместить в холод. Если технология нарушается, микрофлора в продуктах, особенно в жару, начинает быстро расти.
Потребитель также не всегда соблюдает элементарные принципы гигиены. Например, нельзя на одной разделочной доске резать свежее мясо и следом — овощи.
Современные технологии выявления нарушений построены так, что легче и быстрее выявляют случаи любого сбоя — на этапе дезинфекции, соблюдения температурного режима или на конвейере.