Высокий риск заражения энцефалитом отметили в Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдают высокий риск заражения энцефалитом. Роспотребнадзор определил российские регионы, отнесенные к федеральным округам, которые характеризуются повышенным риском инфицирования клещевым вирусным энцефалитом. Эта информация была распространена пресс-службой ведомства.
По данным апреля, зафиксировали 322 обращения из-за укусов клещей в Нижегородской области. В парках Нижнего Новгорода уже провели обработку от клещей.
На территории Центрального федерального округа к эндемичным зонам причислены Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном федеральном округе повышенная вероятность заражения клещевым энцефалитом зафиксирована в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, а также в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях и Санкт-Петербурге.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах риск инфицирования отмечен на территории Крыма и Севастополя. Роспотребнадзор также сообщил об опасности заражения в субъектах Приволжского федерального округа, к которым относятся Кировская, Нижегородская, Оренбургская области, Пермский край, Башкирия, Республика Марий Эл, Татарстан, Самарская область, Удмуртия и Ульяновская область.
К эндемичным регионам Уральского федерального округа относятся Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область. В Сибирском федеральном округе повышенный риск инфицирования зафиксирован в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Красноярском крае, а также в Республиках Тува и Хакасия.
Субъектами Дальневосточного федерального округа, где отмечен повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, стали Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.
Также напомним, что нижегородцы могут сделать бесплатную прививку от энцефалита. Прививка от клещевого вирусного энцефалита включена в перечень обязательных прививок, осуществляемых по эпидемическим показаниям.
Ранее сообщалось, что клещи в 12 раз реже стали присасываться к нижегородцам из-за похолодания.