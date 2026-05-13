В Ростовской области провели рейды по сельхозугодьям

В Ростовской области на предприятиях АПК нашли почти 400 нарушений.

Источник: Комсомольская правда

На Дону сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Сельхозугодья», сообщили в региональном ГУ МВД.

В ходе масштабных проверок в секторе АПК оперативники проверили документы у 1 500 иностранных рабочих. По итогам этих инспекций полицейские составили 392 административных протокола за различные нарушения миграционного законодательства. Для 127 иностранцев визиты проверяющих закончились запретом на въезд в Россию, а 54 нелегальных мигранта были принудительно выдворены за пределы страны.

Кроме того, оперативники задержали двоих приезжих, которые находились в федеральном розыске. Материалы проверок также легли в основу уголовных расследований: сотрудники полиции выявили 12 фактов с явными признаками уголовных преступлений.

