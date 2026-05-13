Юные хабаровские хоккеисты обошли Канаду и США на турнире в Италии

Команда «Амур 2014» вернулась с крупного международного турнира в итальянском Больцано, куда съехались 14 детских коллективов со всего мира. География участников впечатляет даже по взрослым меркам: Россия, Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия, Казахстан, Беларусь, США и Канада. Юные хабаровчане попали в компанию сильнейших и показали, что дальневосточная школа вполне готова к таким вызовам.
«Тигры» провели несколько ярких матчей и оставили позади соперников, которых на бумаге принято считать фаворитами. Немецкую команду хабаровчане дожали в овертайме, сборную Восточного побережья США — в серии буллитов, а канадцев закрыли со счётом 2:0 в основное время. Швейцарцам и вовсе досталось — 7:1, и этот разгром стал самым уверенным выступлением «Амура» на турнире.
Остановить хабаровских мальчишек смогла только чешская сборная, которая в четвертьфинале переиграла «Амур 2014» и прошла дальше. Однако сам факт выхода в плей-офф на турнире такого уровня тренер Иван Горченков оценивает как серьёзное достижение. По его словам, организация и подбор участников напоминали настоящий детский чемпионат мира, а полученный международный опыт дорогого стоит.
Сразу после Италии «Амур 2014» переключился на российский фронт. Команда стартовала в финале «Кубка Владислава Третьяка» среди игроков до 12 лет и в первом же матче обыграла «Сочи» со счётом 6:4. В следующей встрече хабаровчанам предстоит выйти против «Красной машины-юниор».