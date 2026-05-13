В Хабаровском крае и ещё 37 регионах вскрылись нарушения жилищной застройки

В 38 субъектах России после прокурорских представлений были пересмотрены правила землепользования и застройки, обновлены градостроительные нормативы и усилен контроль за деятельностью строительных компаний.

Прокуроры по всей России проверили, как возводят жилые кварталы, и итоги проверок впечатляют не в лучшем смысле. Выявлено свыше девяти тысяч нарушений в сфере жилищного строительства, и география претензий охватила 38 регионов, включая Хабаровский край. Главные вопросы у надзорного ведомства — к срокам сдачи домов, качеству работ и, что особенно важно, к тому, появляются ли рядом с новостройками школы, дороги и инженерные сети.

Картина по стране оказалась типичной: жильё вырастало, а всё остальное — нет. Целые микрорайоны сдавались без детских садов, поликлиник и нормальных подъездных путей. Застройщики на словах обещали социальную инфраструктуру, но по факту нередко получали незаконное освобождение от этих обязательств. Прокуратуре пришлось вмешиваться, чтобы будущие новосёлы не оказались запертыми в бетонных коробках посреди пустыря.

В 38 регионах после прокурорских протестов пересмотрели правила землепользования и застройки, обновили градостроительные нормативы и усилили контроль за деятельностью строительных компаний. Хабаровский край вошёл в этот список, и здесь тоже пришлось корректировать распоряжения, касающиеся развития территорий. Это значит, что подход «сначала дома, а остальное когда-нибудь» в регионе больше проходить не должен.

Параллельно надзорное ведомство пресекало нарушения при выдаче разрешений на строительство и ввод домов в эксплуатацию. Проще говоря, случаи, когда объект принимали с недоделками или закрывали глаза на отсутствие инфраструктуры, теперь берут на карандаш. Всего за 2025 год для устранения нарушений в этой сфере внесено больше трёх тысяч актов прокурорского реагирования.

Работа продолжается и в 2026 году. В прокуратуре дают понять: комплексное развитие территорий — это не пожелание, а требование закона, и застройщикам, которые привыкли экономить на школах и дорогах, придётся менять подходы. Спрос теперь будет строже, а наказание — неотвратимее.