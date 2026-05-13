Пожар у Измайловского кремля в Москве. Видео

Пожар на востоке Москвы.
В ночь на 13 мая в Москве произошел пожар в металлокаркасном строении на улице Вернисажная, рядом с Измайловским кремлем.
Изначально площадь возгорания составила 200 кв. м, однако позже в столичном главке МЧС сообщили о ее увеличении сначала до 1000 кв. м, а затем — до 3000.
РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что у здания обрушилась крыша. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
С огнем боролись более 140 человек. Тушение осложнялось сложной планировкой и конструктивными особенностями здания. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС спасли пять человек.
