Пожар у Измайловского кремля в Москве. Видео

Ночью 13 мая вспыхнул пожар в металлокаркасном строении рядом с Измайловским кремлем. Площадь возгорания составила 3000 кв м. Пожар потушили.

Источник: РБК

Пожар на востоке Москвы.

В ночь на 13 мая в Москве произошел пожар в металлокаркасном строении на улице Вернисажная, рядом с Измайловским кремлем.

Изначально площадь возгорания составила 200 кв. м, однако позже в столичном главке МЧС сообщили о ее увеличении сначала до 1000 кв. м, а затем — до 3000.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что у здания обрушилась крыша. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

С огнем боролись более 140 человек. Тушение осложнялось сложной планировкой и конструктивными особенностями здания. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС спасли пять человек.

