Концерт Metallica вызвал микроземлетрясение в Греции

Концерт американской группы Metallica, который прошел в субботу в столице Греции b стал началом их европейского турне, вызвал микросейсмические толчки, пишет газета Ekathimerini со ссылкой на данные афинского геодинамического института.
На концерте на Олимпийском стадионе присутствовало более 80 тыс человек, еще около 10 тыс. находись вблизи площадки.
Metallica исполнила сиртаки с электрогитарами — танец, а также музыка к нему была создана для фильма «Грек Зорба» 1964 года режиссера Михалиса Какоянниса, а также песню «De Horas Pouthena» («Ты нигде не находишь себе места» — рус.) — культовую рок-композицию 1993 года греческой группы Trypes.
Весной прошлого года концерт Metallica в США также вызвал землетрясение: во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тыс. начали активно прыгать.
