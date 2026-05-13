Чужие проекты себе: Лавров уличил США в попытке убрать российских конкурентов

По его словам, под удар попадают предприятия в Африке и на Балканском полуострове. Там отечественный бизнес имел хорошие позиции и множество объектов.
Министр отметил, что атака идёт по всем направлениям. Структуры пытаются «вывести» и с африканских площадок, в том числе на севере континента, и с Балкан.
Отдельно глава ведомства коснулся латиноамериканского направления. Он напомнил о сотрудничестве «Роснефти» с Венесуэлой.
Сейчас Вашингтон стремится забрать эти проекты под свой контроль. «Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством», — добавил Лавров.
Таким образом, выдавливание конкурентов прикрывается экономической целесообразностью, дал понять министр. Речь идёт о глобальном переделе сфер влияния.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.