Полина Шелудяева стала лучшим дворником Нижнего Новгорода

Победительница Полина Шелудяева работает дворником 19 лет. Она призналась, что приходит на работу к шести утра: сначала собирает мусор, потом подметает дорожки, следит за порядком на контейнерной площадке. «Стараюсь всё делать тщательно и с душой, — поделилась она. — Когда работа в радость, самой приятно — дело спорится, и жители довольны». Жильцы домов не удивились победе Полины Алексеевны. По их словам, дворник трудится в любую погоду — в снег, в дождь — и у них всегда идеально чисто. Единственное пожелание соседей — чтобы Полина Алексеевна и дальше работала в их дворе.