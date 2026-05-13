В Нижегородской области есть высокий риск заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал список регионов России, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, передаёт ТАСС.
Так, в Приволжском округе эндемичные зоны включают Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую области, Пермский край, республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, а также Самарскую, Удмуртскую и Ульяновскую области.
В Центральном федеральном округе к эндемичным территориям относятся Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области.
В Северо-Западном округе высокий риск заражения клещевым энцефалитом зафиксирован в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, а также в республиках Карелия и Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях и в Санкт-Петербурге.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах опасность заражения выявлена в Крыму и Севастополе.
В Уральском федеральном округе повышенный риск заражения клещевым энцефалитом существует в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
В Сибирском округе эндемичные регионы включают Республику Алтай, Алтайский край, Иркутскую, Кемеровскую, Красноярский край, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, а также республики Тыва и Хакасия.
Дальневосточный федеральный округ также имеет регионы с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом: это Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.
Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, чаще всего в Нижегородской области случаи заболевания энцефалитом фиксируются в Балахнинском, Богородском, Ветлужском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Сосновском, Тоншаевском, Уренском районах, а также на Бору, в Навашине, Семёнове, Шахунье и Дзержинске.
