Пьяные олени после лесного аперитива кидаются под колеса во Франции

Водителей Франции предупредили о новой напасти — пьяных рогатых. На дороги выходят олени, которые наелись забродивших фруктов — «лесных аперитивов», как их назвали в жандармерии. Животные ведут себя непредсказуемо и могут внезапно оказаться на проезжей части.
«Весной дикие звери клюют почки, подгнившие фрукты и гниющие растения. Их поведение становится диким. Если Бэмби хватил лишнего, не надо вести машину так, будто дорога — ваша личная вотчина», — посоветовали полицейские.
Жандармы департамента Сона и Луара выложили в сеть видео, где один олень бегает по кругу, потеряв всякое чувство направления. Местные уже шутят, что оленям пора вводить алкотестер. Пока аварий не зафиксировано, но пару раз копытные все же выскакивали перед капотами.
Ученые: животные в дикой природе регулярно употребляют алкоголь.