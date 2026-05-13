Дети нашли тайник со слитком золота у игровой площадки в Берлине

Воспитанники детского сада в Берлине нашли около игровой площадки тайник с драгоценностями, наличными и слитком золота. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе местной полиции.
— За игровой площадкой в Вильмерсдорфе были обнаружены серебряные монеты, золотые украшения и даже небольшой слиток золота, — добавили правоохранители в блоге.
Кроме того, в тайнике находились дорогостоящие часы и шесть тысяч евро наличными. Первым на него обратил внимание воспитанник детского сада, когда играл.
Вместе с отцом одного из детей воспитательница собрала все предметы и вызвала специалистов. Они приехали на место, изъяли и задокументировали находку.
Ранее немец попытался провезти через границу РФ 21 слиток золота на 108 миллионов рублей. 59-летний гражданин Германии был задержан сотрудниками Псковской таможни в 2024 году. Его автомобиль Mercedes-Benz был остановлен для полного досмотра.
Археологи обнаружили артефакты XVII века в музее-заповеднике «Коломенское». В числе находок — ценные фрагменты изразцов, керамической посуды и металлические предметы быта. Кандидат исторических наук, преподаватель, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Станислав Аманов рассказал «Вечерней Москве», какие еще сокровища затаились на российских просторах.