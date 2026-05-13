Фотовыставка «Точки исчезновения» открылась в Доме купца Башкирова

Сегодня, 13 мая, в Доме купца Башкирова в Нижнем Новгороде открывается выставка Анны Куликовой «Точки исчезновения» (12+). Проект посвящен вопросу этики документальной фотографии и приватности человека в объективе камеры. Корреспондент pravda-nn.ru побывала на открытии выставки.
На выставке представлены работы Анны Куликовой за девять лет — хронология позволяет увидеть, как девушка пересмотрела свой подход к уличной фотографии за это время.
Изначально проект родился из негативного опыта, с которым столкнулась фотограф во время уличной съемки. Инцидент заставил ее задуматься: в какой момент наблюдение превращается во вторжение в личное пространство человека?
Первая часть выставки посвящена роли фотографа — съемка неизбежно наделяет его властью. Эта мысль подчеркнута, например, ракурсом сверху и разреженным пространством. Кроме того, герои фотографий запечатлены в уязвимых состояниях — обнаженными или спящими.
Во второй части изучается отношение человека к камере вблизи достопримечательностей и на туристических маршрутах. Там фотограф уже растворяется в среде и не привлекает такого внимания к своей работе, как в уединенных местах. Однако даже при отдаленной съемке Куликова старается зафиксировать личность человека и его внутренние конфликты. Все работы в экспозиции выполнены в черно-белой гамме. По словам автора, это привносит кинематографичность в ее сюжеты.
«Я с детства люблю кино. Уже в 13 лет я пересмотрела всего Хичкока. И меня, конечно, черно-белая эстетика очень привлекала всегда. Когда я первый раз вышла на улицу, я снимала сразу черно-белые кадры. У меня не было поиска цвета — это видение сразу так сформировалось. Ну и те авторы, на кого я смотрела, тоже уличные фотографы, они снимали черно-белые кадры», — объяснила фотограф.
Одновременно с серией фотографий Анна Куликова работала над фотокнигой, издание которой приурочено к выставке. В ней последовательно задокументирована эволюция авторского взгляда.
Выставка пройдет до 31 мая. Она сопровождается параллельной программой — беседами с документальными фотографами, кинопросмотром, фотопрогулкой и экскурсиями.
