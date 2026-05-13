Енисейского пенсионера осудили за незаконную рыбалку на полмиллиона и хранение оружия

Установлено, что в конце августа 2025 года мужчина, используя моторную лодка «Южанка» и сплавную сеть, в акватории Енисея, в местах нереста и миграции рыб, выловил пять стерлядей и одного сибирского осетра. Рыбу он разделал и заморозил для дальнейшего употребления в пищу.