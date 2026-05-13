Енисейского пенсионера осудили за незаконную рыбалку на полмиллиона и хранение оружия

В Красноярском крае 75-летний житель поселка Сергеево Енисейского округа получил условный срок за незаконную добычу ценной рыбы и хранение карабина. Об этом сообщили в прокуратуре и полиции.
Установлено, что в конце августа 2025 года мужчина, используя моторную лодка «Южанка» и сплавную сеть, в акватории Енисея, в местах нереста и миграции рыб, выловил пять стерлядей и одного сибирского осетра. Рыбу он разделал и заморозил для дальнейшего употребления в пищу.
Ущерб государству составил 505 тыс. рублей, из которых 100 тыс. рублей браконьер возместил добровольно.
Полицейские изъяли рыбу и сети, а еще нашли дома у пенсионера карабин «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм. Незарегистрированное огнестрельное оружие ранее принадлежало его брату, а после его смерти рыбак хранил его 25 лет по принципу «в хозяйстве пригодится».
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, с него взыскана сумма ущерба, а в целях его возмещения наложен арест на автомобиль Chevrolet Niva.