В Амурске жильцы 82 многоквартирных домов ищут новую управляющую компанию

В Амурске главное управление регионального госконтроля и лицензирования не продлило лицензию ООО «Инфис», поскольку у директора не было действующего аттестата о квалификации. Теперь 82 многоквартирных дома передадут на баланс новой управляющей компании. Ведомство запустило голосование среди жителей для выбора нового хозяйствующего субъекта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отсутствие квалификационного аттестата у руководителя — это не просто формальность. Это явное проявление недостатка профессионализма. Без такого документа компания не может гарантировать качество и законность обслуживания домов. Мы исключаем 82 МКД из-под управления, но напоминаем: УК обязана работать в доме до тех пор, пока собственники или конкурс не выберут нового управляющего, — отметила начальник главного управления госжилнадзора по региону Анастасия Павлова.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, ООО «Инфис» уже попадало в немилость госжилинспекции. В конце 2025 года управляющую компанию лишили контроля над одним из домов в Амурске за «систематическое воспрепятствование органу власти». За ограничения работы инспекторов к ответственности УК привлекал и суд.
— Собственники могут провести собрание в любой удобной форме. Очный формат — это традиционная встреча всех жителей в определенном месте и времени, где обсуждаются вопросы, заполняются бюллетени и подсчитываются голоса. Заочный формат подразумевает, что жители передают свои решения в письменной форме без совместного присутствия, например, опуская заполненные бланки в ящик или передавая их инициатору собрания. Также возможен смешанный очно-заочный вариант, — объяснила Анастасия Павлова.