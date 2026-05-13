В Амурске жильцы 82 многоквартирных домов ищут новую управляющую компанию

— Отсутствие квалификационного аттестата у руководителя — это не просто формальность. Это явное проявление недостатка профессионализма. Без такого документа компания не может гарантировать качество и законность обслуживания домов. Мы исключаем 82 МКД из-под управления, но напоминаем: УК обязана работать в доме до тех пор, пока собственники или конкурс не выберут нового управляющего, — отметила начальник главного управления госжилнадзора по региону Анастасия Павлова.