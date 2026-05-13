Минчанин может получить три года тюрьмы после того, как вышел на улицу покурить

Житель Минска вышел на улицу покурить, а после этого может сесть на три года.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина вышел на улицу покурить, а теперь может сесть в тюрьму на три года. Подробности в прокуратуре Ленинского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 48-летний минчанин. Как-то вечером нетрезвый мужчина вышел из дома на проспекте Рокоссовского покурить. На улице он поднял с земли камень и разбил припаркованный автомобиль.

Утром автовладелица Toyota RAV 4 2019 года выпуска вызвала милицию из-за серьезных повреждений кузова.

Хулиганом оказался сосед женщины. То, как он два раза беспричинно бросил в Toyota камень, засняла камера наружного видеонаблюдения. Ущерб превысил 8550 белорусских рублей.

Свою вину ранее не судимый минчанин полностью признал и раскаялся, а также добровольно возместил причиненный потерпевшей ущерб.

Известно, что минчанин нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его будут судить за хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси), максимальное наказание — до трех лет заключения.

