В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли 717 килограммов сухофруктов, овощей, риса и орехов

В апреле текущего года в аэропорту Красноярск специалисты регионального управления Россельхознадзора провели государственный фитосанитарный контроль 246 пассажирских международных авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверено было более 35 тысяч мест ручной клади и багажа. Пассажиры, прибывающие из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, 49 раз нарушили законодательство и пытались провезти на территорию региона сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зелень. Из ручной клади и багажа пассажиров было изъято 717 килограммов такой продукции. Всю ее сожгут.