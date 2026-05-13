В Хабаровске подросток угнал пикап и попался соседям

Задержанный пояснил, что возвращался из гостей и увидел припаркованный у забора автомобиль. Убедившись, что пикап не оборудован сигнализацией, он проник в салон, завел двигатель и поехал кататься. Продолжить поездку помешали бдительные жители частного сектора. Автомобиль полицейские вернули собственнику в исправном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.