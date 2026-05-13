Идею Атмахова о доступном детском отдыхе поддержали на федеральном уровне

Родители в Нижегородской области столкнулись с серьезным подорожанием путевок в летние лагеря: их стоимость за год увеличилась на 15−18%, достигнув 70−80 тысяч рублей. В связи с этим в ЛДПР предложили инициативу, направленную на решение проблемы, сообщили в пресс-службе партии.
Защищая интересы семей, партия активно выступила против необоснованного роста цен на детский отдых, как сообщается на странице регионального отделения партии в социальной сети. Многие родители не в состоянии оплатить такие расходы, что подтверждается многочисленными жалобами, поступившими в партию от нижегородцев.
В ответ на обращения граждан, координатор нижегородского отделения партии, Владислав Атмахов, обратился в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Он попросил главу ведомства, Ленара Шафигуллина, провести проверку заявлений о неоправданном увеличении стоимости путевок. В официальном запросе подчеркивается, что рост цен значительно опережает уровень инфляции.
«В ходе мониторинга были выявлены следующие нарушения: рост стоимости путёвок в организации детского отдыха в сравнении с ценами на 2025 и на 2026 год — порядка 15−18% (значительное превышение прогнозируемого уровня инфляции в 2026 году), а также повышение стоимости путёвок на летние месяцы в сравнении с ценами на 1 апреля и 1 мая 2026 года», — говорится в письме. Ожидается получить ответ от антимонопольной службы до 21 мая этого года.
Для решения проблемы дороговизны отдыха, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд мер, включая возврат программы кэшбэка на детский отдых, введение специальных сертификатов для многодетных семей, а также развитие сети государственных лагерей.
Владислав Атмахов поделился информацией о том, что инициатива по проверке обоснованности цен на детский отдых находит поддержку партии на федеральном уровне. Руководство партии рекомендует областным отделениям следовать примеру нижегородских коллег и направлять аналогичные запросы в свои региональные УФАС.