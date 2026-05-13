Жители Шахуньи заявили о вербовке их детей в экстремистскую секту

В 2023 году в запрещенную секту входили около 15 человек.

Источник: Живем в Нижнем

Молодежь из Шахуньи продолжают завлекать в секту, признанную экстремистской в России. Родители рассказали о вербовке их детей, сообщается в сюжете программы «Кстати…».

В 2023 году сотрудники ФСБ выявили в Шахунье около 15 человек, входящих в запрещенную организацию. Ее деятельность не прекращалась и во время судебных разбирательств.

Зимой 2026-го организаторов экстремистской секты признали виновными и назначили им условные сроки. По словам родителей, несмотря на приговоры, сектанты продолжают привлекать молодежь. Сейчас секта якобы носит другое название. Известно, что полиция проверяла организацию, однако нарушений выявлено не было.

Ранее мы писали, что ячейку экстремистской секты ликвидирована в Кстове.