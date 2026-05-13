Жители Шахуньи заявили о вербовке их детей в экстремистскую секту

Молодежь из Шахуньи продолжают завлекать в секту, признанную экстремистской в России. Родители рассказали о вербовке их детей, сообщается в сюжете программы «Кстати…».
В 2023 году сотрудники ФСБ выявили в Шахунье около 15 человек, входящих в запрещенную организацию. Ее деятельность не прекращалась и во время судебных разбирательств.
Зимой 2026-го организаторов экстремистской секты признали виновными и назначили им условные сроки. По словам родителей, несмотря на приговоры, сектанты продолжают привлекать молодежь. Сейчас секта якобы носит другое название. Известно, что полиция проверяла организацию, однако нарушений выявлено не было.
