«Зелёные» на старте избирательной кампании в Красноярске недовольны работой своих представителей в регионе

Активисты задали вопрос о результатах партии за последние пять лет.

Сопредседатель партии «Зелёные» Александра Кудзагова начала федеральную избирательную кампанию с регионов — после Дальнего Востока партийцы провели в майские праздники встречу «Зелёный диалог» в Красноярске.

Мероприятие, на которое пришло около 40 человек, транслировалось в соцсетях.

Активисты задали вопрос о результатах партии за последние пять лет — с момента предыдущих выборов, когда «Зелёные» провели в Законодательное собрание края Ирину Иванову, а в Городской совет Красноярска — Ивана Головкина.

Как пояснила Кудзагова, достигнутые тогда договоренности предполагали:

вхождение обоих депутатов в профильные комитеты по экологии; открытие общественных приемных партии; продолжение проектов по озеленению, пылеподавлению и инвентаризации ливневой канализации.

Однако, по словам Кудзаговой, ничего из этого не было сделано.

Руководитель краевых «Зелёных» Владислав Алейников сообщил, что сейчас у партии нет контакта с Ивановой и Головкиным. При этом сама Ирина Иванова, имеющая опыт членства в «Единой России», ЛДПР и работы с КПРФ, намерена вновь баллотироваться в краевой парламент — теперь уже от партии власти.

Как пояснила Александра Кудзагова, репутационные риски для «Зелёных» оказались крайне высоки, а способ выхода из ситуации пока не найден. Закон, по ее словам, не позволяет партии требовать от Головкина передать мандат следующему кандидату в списке.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
