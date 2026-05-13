«Зелёные» на старте избирательной кампании в Красноярске недовольны работой своих представителей в регионе

Сопредседатель партии «Зелёные» Александра Кудзагова начала федеральную избирательную кампанию с регионов — после Дальнего Востока партийцы провели в майские праздники встречу «Зелёный диалог» в Красноярске.
Мероприятие, на которое пришло около 40 человек, транслировалось в соцсетях.
Активисты задали вопрос о результатах партии за последние пять лет — с момента предыдущих выборов, когда «Зелёные» провели в Законодательное собрание края Ирину Иванову, а в Городской совет Красноярска — Ивана Головкина.
Как пояснила Кудзагова, достигнутые тогда договоренности предполагали:
вхождение обоих депутатов в профильные комитеты по экологии; открытие общественных приемных партии; продолжение проектов по озеленению, пылеподавлению и инвентаризации ливневой канализации.
Однако, по словам Кудзаговой, ничего из этого не было сделано.
Руководитель краевых «Зелёных» Владислав Алейников сообщил, что сейчас у партии нет контакта с Ивановой и Головкиным. При этом сама Ирина Иванова, имеющая опыт членства в «Единой России», ЛДПР и работы с КПРФ, намерена вновь баллотироваться в краевой парламент — теперь уже от партии власти.
Как пояснила Александра Кудзагова, репутационные риски для «Зелёных» оказались крайне высоки, а способ выхода из ситуации пока не найден. Закон, по ее словам, не позволяет партии требовать от Головкина передать мандат следующему кандидату в списке.