За трехдневные выходные в Красноярском крае поймали 189 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За три дня выходных инспекторы ДПС задержали 189 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
Среди нарушителей — 10 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся за пьяную езду. Теперь им грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Также задержаны 23 водителя без прав, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Им грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о нетрезвом водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия» 263−10−19, а за пределами города — по номеру 112.16+