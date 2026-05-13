Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За трехдневные выходные в Красноярском крае поймали 189 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За три дня выходных инспекторы ДПС задержали 189 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За три дня выходных инспекторы ДПС задержали 189 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Среди нарушителей — 10 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся за пьяную езду. Теперь им грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Также задержаны 23 водителя без прав, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Им грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о нетрезвом водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия» 263−10−19, а за пределами города — по номеру 112.16+