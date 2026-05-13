В Пермском крае нелегальный майнер заплатит энергетикам 6,7 млн рублей

Объём бездоговорного потребления электроэнергии превысил 858 тысяч кВт·ч.

Суд обязал владельца нелегальной майнинг-фермы в Пермском крае выплатить «Россети Урал» более 6,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Нелегальное оборудование обнаружили в октябре 2024 года в гараже на территории Пермского муниципального округа. Оно было подключено к сетям без договора электроснабжения. Специалисты изъяли девять устройств для добычи криптовалюты.

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск компании «Россети Урал» к владельцу незаконной майнинг-фермы. Общая сумма взыскания превысила 6,7 миллиона рублей ущерба плюс проценты (ещё более 650 тысяч рублей).

В компании отметили, что незаконный майнинг не только наносит убытки, но и вредит обычным потребителям: из-за высокой нагрузки на сети падает качество электроэнергии, оборудование изнашивается, происходят перепады напряжения.