Волжской ГЭС продлили время «большой воды» в Волгограде

Новые режимы работы для Волжской ГЭС, установленные с 15 мая, выглядят следующим образом. В пятницу через плотину ГЭС будет ежесекундно проходить 22000±500 кубометров воды в секунду, 16 мая объем сбросов уменьшится на тысячу кубометров, 17 мая через плотину ГЭС будет проходить 20000±500 кубометров воды в секунду, с 18 по 20 мая — 19000±500 кубометров воды в секунду с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.