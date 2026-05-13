Волжской ГЭС продлили время «большой воды» в Волгограде

В Росводресурсах обсудили накануне режим работы четырёх гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада — Рыбинского, Камского, Куйбышевского и Волгоградского. Изменения в их работу внесены на срок с 15 по 20 мая. Но, как уточнили в ведомстве, в случае необходимости она будет оперативно скорректирована.
Волжская ГЭС будет сбрасывать 15 мая по 22 тысячи кубометров в секунду, 16 мая — по 21 тысячи. 17 мая через плотину будет проходить 20 тысяч кубометров в секунду, с 18 по 20 мая — по 19 тысяч кубометров.
Новые режимы работы для Волжской ГЭС, установленные с 15 мая, выглядят следующим образом. В пятницу через плотину ГЭС будет ежесекундно проходить 22000±500 кубометров воды в секунду, 16 мая объем сбросов уменьшится на тысячу кубометров, 17 мая через плотину ГЭС будет проходить 20000±500 кубометров воды в секунду, с 18 по 20 мая — 19000±500 кубометров воды в секунду с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.
Ранее планировалось, что к 20 мая ГЭС выйдет на режим в 18 кубометров в секунду с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что известно о мощной вспышке класса М5.7, которая произошла на Солнце 10 мая.