Fox8: Пьяные олени выбегают на дороги во Франции и атакуют водителей

Французские правоохранители предупредили водителей об опасности на дорогах в департаментах Сона и Луара. По данным Fox8, инцидент связан с нетрезвым оленем.
Телеканал опубликовал видеозапись, на которой олень бегал кругами, подпрыгивал, терял равновесие и падал на землю прямо у дороги.
Есть мнение, что животное могло съесть забродившие фрукты, шишки или гниющие растения. Из-за процессов брожения в такой пище образуется алкоголь, который может воздействовать на организм диких животных. Полицейские уточнили, что олени могут резко выбежать на проезжую часть, начать хаотично метаться или неожиданно замереть.
— Возможно, сейчас не лучшее время для того, чтобы вести себя на дороге как хозяин, — цитирует правоохранителей телеканал.
