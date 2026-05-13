Правительство России утвердило правила контроля за частными детективами

Правила контроля за деятельностью частных детективов утвердили в России. Об этом свидетельствует постановление правительства.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года вместе с новой редакцией закона о частной охранной и детективной деятельности.
Среди нововведений: плановые проверки смогут проводиться не чаще одного раза в три года. Будут просматриваться договоры на оказание сыскных услуг с каждым заказчиком и акты об их выполнении.
Кроме того, планируется проверять сведения о частном детективе: о наличии и отсутствии судимости, о результатах медицинского освидетельствования и так далее.
Среди оснований для проверок могут служить обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны специалистов, передает ТАСС.
