Проект гостиницы в центре Светлогорска получил положительное заключение экспертизы

Здание планируют построить на улице Динамо, 8А.

Экспертиза одобрила проект гостиницы в центре Светлогорска. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Здание планируют построить на улице Динамо, 8А. Проект реализует компания «Светлогорск-Строй-Сервис». Документация проходила негосударственную экспертизу.

Концепцию гостиницы в центре Светлогорска дважды рассматривали на архитектурном совете Калининградской области. На месте кафе на улице Динамо предлагали возвести четырёхэтажный апарт-отель. Фасады хотели выполнить из клинкерного кирпича с металлическими вставками.

В июне 2023 года стало известно, что компания «Светлогорск-Строй-Сервис» планирует построить гостиничный комплекс на улице Динамо. На участке провели археологические работы, специалисты не выявили признаков культурного слоя.

По данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Светлогорск-Строй-Сервис» является Леонид Романов. Ему также принадлежит 50% в уставном капитале компании. Вторая половина у финансового директора организации Карена Товмасяна.