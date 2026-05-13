Пермский суд взыскал с нелегального майнера более 6,7 млн рублей

Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск компании «Россети Урал» о возмещении ущерба в размере более 6,7 млн руб., нанесенного деятельностью нелегальной майнинг-фермы. Кроме ущерба с ответчика подлежат взысканию в пользу электросетевой компании проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме более 650 тыс. руб.