Канск становится точкой роста. Юбилей — повод улучшить условия жизни горожан

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил Канский муниципальный округ. Программа рабочей поездки объединила осмотр промышленных предприятий, учреждений профессионального образования, сельскохозяйственных объектов и личный приём жителей.
Михаил Котюков проверил, как выполняются его предыдущие поручения, оценил темпы ремонта социальных учреждений, благоустройства дворов и определил новые задачи в преддверии большого юбилея города. Особое внимание он уделил кадровой проблеме, строительству жилья для молодых семей и сохранению исторического облика восточной столицы края.
Промышленность на подъёме.
Глава региона посетил два знаковых для округа предприятия. Индивидуальный предприниматель Людмила Кашкарева развивает швейное производство с 2003 года. Сегодня компания выпускает одеяла, пледы, постельное бельё, продукцию для новорождённых, полотенца и скатерти. Товары продаются через собственные магазины в Канске и Красноярске, а также на маркетплейсах.
В производстве заняты в том числе пенсионеры и люди с инвалидностью. Два года назад предприятие стало лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а в 2025 году получило краевую субсидию. Средства направили на автоматизацию, развитие и масштабирование бизнеса.
Следующей точкой визита главы региона стал завод лёгких металлических конструкций. Общая площадь предприятия составляет 100 тыс. кв. м.
Генеральный директор предприятия Евгений Заречнев рассказал, что за последние пять лет в перевооружение инвестировано более 300 млн руб. В 2020 году участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» обеспечило рост производительности на 30%.
В 2021—2024 годах инвестпроект стоимостью 200 млн руб. позволил расширить выпуск до 550 тонн металлоконструкций в месяц и создать 19 новых рабочих мест. В 2025 году завод запустил производство мостовых конструкций и винтовых свай, а сейчас строит линию по выпуску минераловатного утеплителя для сэндвич-панелей.
«На сегодняшний день предприятие загружено, стабильно работает и выплачивает заработную плату. При этом удалось улучшить условия труда и материального стимулирования наших сотрудников», — отметил гендиректор.
Губернатор отметил: экономические показатели промышленности зависят в том числе от качества профессионального образования.
«Радует, что предприятия в Канске активно развиваются. Сегодня лично убедился в этом. В планах у завода — открытие нового производства уже в этом году. Потребность в рабочей силе составит более 100 человек, нужны квалифицированные специалисты. В связи с этим вопрос развития профессионального образования для такого города, как Канск, является принципиально важным», — заявил Михаил Котюков.
Готовность к посевной.
Сельскохозяйственный блок поездки начался на Канской сортоиспытательной станции — одном из крупнейших поставщиков семян для хозяйств восточной зоны края.
Глава региона обсудил с предпринимателями готовность к весенним полевым работам. По докладам аграриев, запас семян зерновых и зернобобовых сформирован полностью. Сев начнётся совсем скоро. Предпосылки для хорошего урожая заложены результатами 2025 года: тогда канские хозяйства собрали 99,9 тыс. тонн зерновых, что на 47% больше, чем годом ранее. Урожайность поднялась с 15 до 21,5 ц/га. Сбор маслосемян рапса увеличился на 20%, урожайность — на 53%. Общий объём господдержки агропромышленного комплекса Канского округа в прошлом году превысил 300 млн руб., из которых около 80% — средства краевого бюджета.
Кадры под запрос.
Канский политехнический колледж встретил губернатора в разгар ремонта. Директор колледжа Галина Гаврилова рассказала: «Мы инвестируем в наше учебное заведение. Ведётся обновление мастерских, скоро у нас появятся электромонтажные мастерские для нашего индустриального партнёра. Поэтому, укрепляя материальную базу, мы улучшаем и подготовку студентов, и квалификацию персонала».
За 2023−2025 годы из краевого бюджета сюда направили более 37 млн руб. На эти средства установили системы видеонаблюдения, ограждение, турникеты, заменили учебную мебель, приобрели компьютерное и интерактивное оборудование. В прошлом году колледж вошёл в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» по топливно-энергетическому комплексу, а в 2026 году стал победителем конкурсного отбора ведомственного проекта «Профессионалитет для всех».
Гаврилова также отметила успехи юниорской команды колледжа, которая заняла второе место во всероссийском конкурсе по специальности «сантехника и отопление».
Студент Степан Соляк, осваивающий монтаж санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования, объяснил свой выбор места учёбы так: «Я учусь здесь, потому что нашёл профессию по душе. Этот колледж мне нравится тем, что здесь очень много перспектив и всегда есть возможность научиться чему-то новому. Эти профессии никуда не исчезнут и всегда останутся актуальными, роботы нас не смогут заменить».
Систему подготовки кадров для сельского хозяйства губернатор изучил в Канском техникуме отраслевых технологий и сельского хозяйства. Учреждение входит в два образовательно-производственных кластера федерального проекта «Профессионалитет» — «Цифровое земледелие и современные агропромышленные технологии» и «Транспорт. Логистика».
За 2023−2025 годы техникум получил более 72 млн руб. из краевого бюджета. На эти деньги приобрели грузовые автомобили, энергонасыщенный трактор «Кировец», сеялку, легковой автомобиль, оборудование для мастерских. Также провели капремонт кровли общежития.
Сегодня на базе техникума действуют два центра компетенций «Абилимпикс» (соревнования профессионального мастерства для людей с ОВЗ) и семь центров проведения демонстрационного экзамена.
Заместитель директора техникума Ратибор Менжитский обратил внимание на уникальную особенность. «У нас есть 80 га своих посевных площадей. Наши ребята вовлечены в изучение процесса полного цикла: от сева — до уборки урожая и обслуживания машин», — рассказал он.
Михаил Котюков высоко оценил связь образовательных программ с реальными запросами экономики.
«Развитие профессионального образования для такого города, как Канск, это принципиально важная составляющая. Техникумов в городе шесть, они работают на хорошем уровне. Ребята участвуют в конкурсах, получают достойные результаты. Видно, что в процессе учёбы они понимают, чему хотят научиться и где хотят работать. При таком подходе у предприятий будут специалисты, а город получит дополнительные возможности для экономического и социального развития. Но сделать предстоит ещё очень многое», — резюмировал глава региона.
Поручения уже в работе.
Значительную часть поездки заняла проверка объектов, по которым жители ранее обращались к главе региона в прямые эфиры и на личных приёмах.
Например, мост через реку Тарайка, соединяющий районы Лесозавод, Сплавной и остров Восточный, долгое время находился в предаварийном состоянии. После обращений граждан в 2023 году объект включили в план капремонта. В ноябре 2025 года обновлённую переправу сдали в эксплуатацию. На работы направили 163,1 млн руб. из бюджетов разных уровней.
Аварийную школу № 7 на улице Краснопартизанской, закрытую ещё в 2020& 1f40 nbsp;году, жители просили восстановить во время прямой линии губернатора в сентябре 2024 года. Михаил Котюков взял ситуацию под личный контроль. Средства на реконструкцию заложили в краевом бюджете на 2025−2027 годы. Сегодня подрядчик завершил демонтаж, залил фундаменты, возводит стены и прокладывает инженерные сети. Принять учеников новая школа должна 1 сентября 2027 года.
«Наконец-то строительство школы № 7 набрало темп. Это долгожданный объект, за который принимались несколько раз. Сейчас подрядчик график выдерживает, к концу года школа должна быть достроена», — оценил ход работ губернатор.
На улице 40 лет Октября Красноярская железная дорога установила защитное ограждение вдоль путей. После этого жители совместно с управляющей компанией разработали дизайн-проект благоустройства придомового пространства. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь заасфальтировали площадки, установили тренажёры, качели, скамейки и урны. Территория стала полноценным общественным пространством для жителей нескольких домов.
Волонтёрским движениям «Золотые руки ангела» и «Zащитникам Канск» предоставили помещение по просьбе местной жительницы Евгении Марковой, озвученной три года назад. Сейчас добровольцы шьют для бойцов тактические носилки, дождевики и маскировочные сети.
Учитель школы № 20 Нина Матвеева обратилась к губернатору с предложением присвоить учреждению имя бывшего ученика — гвардии капитана Дмитрия Астафьева, Героя России, погибшего в 2023 году в зоне СВО. Михаил Котюков инициативу поддержал и поручил главе города оперативно проработать этот вопрос.
Что волнует жителей.
В завершение визита губернатор провёл встречу с жителями округа. Прозвучало более 50 обращений. Значительная часть касалась ремонта дорог и тротуаров, благоустройства дворов и общественных пространств.
Люди поднимали проблемы вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов, графика движения общественного транспорта и обустройства остановочных пунктов. Отдельным блоком шли вопросы сохранения объектов культурного наследия.
Михаил Котюков поручил главе округа составить полный список таких зданий, установить собственников и определить, какие объекты подлежат восстановлению.
«Необходимо сформировать программу восстановления исторической части города, чтобы своё 400-летие Канск встретил в новом облике», — подчеркнул глава региона.
Остро прозвучала тема нехватки нового жилья, особенно для молодёжи. Губернатор поставил задачу разработать план жилищного строительства, обратив внимание на то, что участки под многоквартирные дома в городе уже выделены.
«В городе точно должно строиться современное жильё — это поможет закреплению в нём молодых людей», — добавил он.
Участники встречи также обсудили нехватку кадров в социальной сфере, доступность медицинской помощи, перспективы промышленного развития округа, поддержку местных аграриев и расширение целевого обучения молодых специалистов. Затронули программу «Сибирское долголетие» и дополнительные меры поддержки старшего поколения. В этот день в округе работала общественная приёмная губернатора. В неё обратились 22 человека, каждый заявитель получит адресный письменный ответ.
Поздравление ветерана.
В селе Бражном губернатор встретился с многодетной семьёй Васильченко.
Павел и Галина Васильченко победили во всероссийском конкурсе «Семья года» в 2023 году. Павел работает инструктором в спортивной школе, Галина — педагог, сейчас находится в отпуске по уходу за младшей дочерью. В доме воспитываются сыновья Даромир и Демид, дочери Маша и родившаяся в 2024 году Валерия. Семья активно вовлечена в жизнь села и края: участвует в состязаниях разного уровня, воплощает в жизнь спортивные и творческие проекты. Михаил Котюков обсудил с супругами Васильченко инициативу создания краевого Совета многодетных семей, они согласились присоединиться к этой работе.
Особое внимание уделили и семьям участников специальной военной операции. Губернатор встретился с родителями и супругами бойцов. Их интересовали сроки социальных выплат, условия обеспечения дровами и углём в сельской местности, порядок предоставления медицинской помощи членам семей. Прозвучали предложения по благоустройству населённых пунктов и установке памятника участникам СВО. Ряд обращений требовал индивидуальной проработки. Михаил Котюков поручил оперативно предоставить семьям адресные ответы.
Завершающей встречей стало личное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Потапова. Коренной сибиряк ушёл на фронт 17-летним юношей, был пулемётчиком, возил боеприпасы на передовую, освобождал Западную Украину и Львов, пережил контузию. После войны работал шофёром, помощником мастера на хлопчатобумажном комбинате, машинистом и слесарем. В 2025 году ему присвоили звание почётного гражданина города Канска.
«Спасибо за Победу! Крепкого сибирского здоровья вам! И берегите себя», — обратился Михаил Котюков к фронтовику.
Губернатор возложил цветы к Вечному огню на Мемориале «Победа». Вместе с Героем России Олегом Ликонцевым и горожанами он почтил память павших героев Великой Отечественной войны.