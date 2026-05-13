Подобный прецедент уже был: Швейцария намерена ограничить работу дипломатов из РФ

Власти Швейцарии изучают возможность ограничить пятью годами пребывание в стране дипломатов из России. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают», — сообщил собеседник агентства.
По его информации, по истечение этого пятилетнего срока, дипломат работать в Европе не сможет. И подобное уже происходило. Российскому дипломату не продлили документы после пяти лет работы в ЕС и дали месяц на сборы и отъезд.
«Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов», — заключил источник.
Ранее генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов сообщил, что банки Швейцарии оказывают давление на бизнесменов из России и заставляют отказываться от гражданства РФ. Для многих это болезненный процесс.
В феврале этого года в Европе заявили о введении нового ограничения. Речь идет о запрете въезда в ЕС для участников СВО.