Подобный прецедент уже был: Швейцария намерена ограничить работу дипломатов из РФ

РИАН: Швейцария может ограничить срок пребывания в стране дипломатов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Швейцарии изучают возможность ограничить пятью годами пребывание в стране дипломатов из России. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, по истечение этого пятилетнего срока, дипломат работать в Европе не сможет. И подобное уже происходило. Российскому дипломату не продлили документы после пяти лет работы в ЕС и дали месяц на сборы и отъезд.

«Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов», — заключил источник.

Ранее генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов сообщил, что банки Швейцарии оказывают давление на бизнесменов из России и заставляют отказываться от гражданства РФ. Для многих это болезненный процесс.

В феврале этого года в Европе заявили о введении нового ограничения. Речь идет о запрете въезда в ЕС для участников СВО.

