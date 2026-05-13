Защитник Дмитрий Бреус возвращается в «Торпедо» после аренды в «Барысе»

Защитник Дмитрий Бреус вернется в ХК «Торпедо» после аренды в клубе Казахстана «Барыс». Об этом сообщили в ХК «Торпедо».

В составе сборной Казахстана он стал победителем на чемпионате мира среди команд первого дивизиона, обеспечив национальной команде место в мировой элите.

«Съездили на чемпионат мира просто супер! Не проиграли ни одной игры, заняли первое место и смогли выйти в топ-дивизион — это очень крутые эмоции», — поделился впечатлениями Дмитрий Бреус.

Сейчас впереди две-три недели перерыва, как собщили в клубе, а затем возобновятся сборы к сезону. По словам спортсмена, он очень ждет, когда вернется в Нижний Новгород и в «Торпедо». Дмитрий Бреус сообщил, что хочет максимально качественно подготовиться, приехать в оптимальной форме и внести свой вклад в успехи команды.

В «Барысе» сезон выдался удачным. Спортсмен сообщил, что благодарен клубу за полученный опыт и шанс себя показать.

Теперь, по словам Бреуса, фокус на подготовке к новому сезону и демонстрации своих лучших качеств в ХК «Торпедо».

Ранее нижегородцам рассказали, какие перспективы у нижегородского «Торпедо».