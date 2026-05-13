Защитник Дмитрий Бреус возвращается в «Торпедо» после аренды в «Барысе»

Сейчас впереди две-три недели перерыва, как собщили в клубе, а затем возобновятся сборы к сезону. По словам спортсмена, он очень ждет, когда вернется в Нижний Новгород и в «Торпедо». Дмитрий Бреус сообщил, что хочет максимально качественно подготовиться, приехать в оптимальной форме и внести свой вклад в успехи команды.