Хабаровск встретит весну юбилейным «АмурФестом»

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, Хабаровск встретит пятый юбилейный фестиваль «АмурФест. Весна». Праздничная программа развернется сразу на двух локациях: на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского на летней эстраде «Ракушка». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке краевых министерств культуры и туризма и посвящено Году единства народов России.
На одной площадке соберутся хранители традиционных русских ремёсел, мастера коренных малочисленных народов Севера, локальные производители под брендом «Сделано в Хабаровском крае» и самозанятые.
Оба дня с 12 до 19 часов будут работать интерактивные зоны. Все желающие смогут собрать букет, попробовать себя в игре на бубне и африканских барабанах, изготовить сувениры на мастер-классах. На ярмарке представят уникальные изделия местных умельцев.
— Программа «АмурФеста» насыщенная, с ярким этническим колоритом. Наша гордость — мастера ремесел коренных народностей. Гости смогут не только приобрести уникальные изделия, но и посетить концертные площадки, принять участие в мастер-классах, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
16 мая музыкальную часть откроют выступления молодёжных коллективов края. А в 20 часов на главной сцене на Комсомольской площади появятся главные гости фестиваля дуэт «Галибри&Мавик».
17 мая с 14 часов на сцене «Ракушка» в парке выступят народные ансамбли и амурские казаки. На Комсомольской площади программу откроют лауреаты «Студенческой весны» (напомним, всероссийский этап конкурса в этом году прошел именно в Хабаровске). Затем зрителей ждут народный ансамбль «Сэнкурэ», фолк-фьюжн проект «Красные бусы» и эвенская исполнительница GYAVUK.
Впервые в рамках «АмурФеста» 10 партнеров Туристского информационного центра (ТИЦ) края разыграют с главной сцены более 30 сертификатов и подарков. На Комсомольской площади будет работать специализированная стойка ТИЦ: там можно получить свежие путеводители и спланировать следующее путешествие по региону.
Кроме того, в Молодежном досуговом центре в течение двух дней с 10 до 22 часов будут показывать фильм о культуре, быте и традициях коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. Картина снабжена звуковым сопровождением, что делает ее доступной для людей с ограничениями по зрению.
17 мая с 12 до 13 часов на главной сцене на Комсомольской площади также покажут фильмы, снятые командой ТИЦ по заказу краевого министерства туризма «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь», «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» и «Туристическая династия Непогодиных».
Вход на все площадки фестиваля свободный.
